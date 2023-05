Qualitätsstandards fürs Essen in den Kitas in Vechelde

Vechelde. Festgelegte Qualitätsstandards für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder gibt es jetzt in der Gemeinde Vechelde. Das steckt dahinter.

Unter der Beteiligung und mit viel Engagement der pädagogischen Kräfte der Kindertagesstätten in der Gemeinde liegt nun die Endfassung des Verpflegungsleitbildes für Kindertageseinrichtungen in Vechelde vor. Bereits im Dezember 2022 konnte eine erste, vorläufige Fassung veröffentlicht werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gemeinde Vechelde hervor.

Das in der „Planungsgruppe Ernährung“ erarbeitete Verpflegungsleitbild orientiert sich an fachlichen Empfehlungen und dem aktuellen Qualitätsstand der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)“, erklärt Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert. Die gemeinschaftlich festgelegten Qualitätsstandards (Leitgedanken) gäben den pädagogischen Kräften Orientierung bei der praktischen Umsetzung in den Einrichtungen. Sie dienten somit als Arbeitsgrundlage für die Erarbeitung der kindertagesstätteneigenen und individuellen Verpflegungskonzepte, so Grünert weiter.

Die fünf Leitgedanken:

Zu den insgesamt fünf Leitgedanken – Nachhaltigkeit, Wertschätzung, Gesundheit, Wirtschaftlichkeit und Pädagogik – wurden beispielhaft die nachfolgende Aussagen getroffen:

- Der Leitgedanke zum Thema Nachhaltigkeit sagt aus, dass wir auf den Saisonkalender achten und Obst- und Gemüsesorten berücksichtigen, die uns aktuell zur Verfügung stehen.

- Der Leitgedanke Wertschätzung thematisiert unter anderem die Frage, woher unsere Lebensmittel kommen und was es braucht, um Lebensmittel anzubauen und zu erzeugen. Dadurch schaffen wir ein offenes Bewusstsein und einen wertschätzenden Umgang mit unserer Lebenswelt.

- Unter dem Leitgedanken Gesundheit vermitteln wir, dass für uns eine ausgewogene und gesundheitsfördernde Verpflegung im Fokus steht. Daher bieten wir täglich ein breitgefächertes und abwechslungsreiches Speisenangebot an.

- Zur Umsetzung des Leitgedankens Wirtschaftlichkeit passen wir die wöchentlichen Einkäufe und Bestellungen dem aktuellen Verbrauch an. Eine strukturierte, transparente und sorgsam geplante Einkaufsliste bildet dabei den Rahmen für einen effizienten Lebensmitteleinsatz.

- Zum Leitgedanken Pädagogik heißt es unter anderem, dass wir gemeinsam mit Kindern Speisen zubereiten, um ihnen einen positiven Zugang zu Lebensmitteln und deren Zubereitung zu geben; denn Selbstgemachtes schmeckt einfach am besten.

Abschließend heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde: Die Beteiligten der „Planungsgruppe Ernährung“ treffen sich nach der Sommerpause erneut, um auf Grundlage der bisherigen Praxiserfahrungen das Verpflegungsleitbild zu reflektieren, auf seine Aktualität hin zu überprüfen und gegebenenfalls fortzuschreiben.

Die finale Fassung des Verpflegungsleitbildes finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Vechelde.

