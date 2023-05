Schlägerei und Trunkenheitsfahrt im Kreis Peine

Peine. Vor einem Supermarkt in Peine gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, in Vechelde zieht die Polizei einen Betrunkenen aus dem Verkehr.

Auf dem Parkplatz des Netto-Supermarktes an der Peiner Straße in Peine ist es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen. Wie die Polizei berichtet, geriet ein 15-Jähriger gegen 19.40 Uhr offenbar in Streit mit den augenscheinlich Gleichaltrigen. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlugen zwei Personen aus der Gruppe dem 15-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht.

Der 15-Jährige erlitt keine erkennbaren Verletzungen und musste auch nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizei fahndete zwar sofort nach den Tätern, allerdings ohne Erfolg.

In Schlangenlinien und auf der Gegenfahrbahn unterwegs

Ebenfalls am Sonntag zog die Polizei in der Gemeinde Vechelde gegen 17.30 Uhr einen Autofahrer aus dem Verkehr, der vorher offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Der 60-Jährige aus Braunschweig war in Schlangenlinien unterwegs, fuhr mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Laut Polizei war es großes Glück, dass weiter nichts passierte.

In Liedingen stellte der Mann seinen Wagen ab, die Polizei traf ihn an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Die Beamten kassierten den Führerschein des Mannes ein und leiteten ein Strafverfahren ein.

