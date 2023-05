Diverse Trunkenheitsdelikte und Unfälle im Kreis Peine

Die Polizei im Kreis Peine hatte es am Wochenende mit diversen Fahrern zu tun, die nicht mehr nüchtern waren (Symbolbild).

Ein betrunkener Peiner hat in der Nacht zu Sonntag zwei Unfälle in Essinghausen (Kreis Peine) gebaut und wurde dabei leicht verletzt. Am Ende griff die Polizei zu.

Der 38-Jährige war laut Polizei gegen 1 Uhr in der Nacht zu Sonntag mit seinem Benz auf der August-Bebel-Straße in Essinghausen von der Fahrbahn abgekommen und auf einen geparkten Kleintransporter aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter noch auf einen weiteren geprakten Wagen geschoben.

Unfallfahrer hatte bereits Unfallflucht begangen

Als die Polizei vor Ort den Unfall aufnimmt, bemerken die Beamten, dass der Unfallfahrer offenbar ziemlich betrunken ist. Ein Atemalkoholtest ist laut Polizei nicht möglich, deswegen wird eine Blutprobe angeordnet und entnommen. Gesamtschaden an den drei beteiligten Fahrzeugen: Rund 13.000 Euro.

Während die Polizei den Unfall aufnimmt, werden die Beamten in der nahen Habelschwerdter Straße auf einen weiteren Unfall aufmerksam. Hier war jemand in einen Gartenzaun gefahren und anschließend gelüchtet. Es stellt sich heraus: Auch hierfür ist der 38-Jährige verantwortlich. Schaden: Rund 1000 Euro.

Den Peiner erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit und Verkehrsunfallflucht.

Auf Cannabis und Kokain in Gadenstedt unterwegs

Er war nicht der einzige Fahrer, den die Polizei Peine am Wochenende aus dem Verkehr gezogen hat. Gegen Mitternacht in der Nacht zu Sonntag kontrollierte die Polizei eine 25-jährige Golf-Fahrerin in Gadenstedt. Die Frau aus Ilsede ist laut Polizei unter Drogen unterwegs, ein Test bestätigt: Die Fahrerin hatte vorher Cannabis und Kokain konsumiert.

Zur genauen Bestimmung der entsprechenden Wirkstoffgehalte wurde ihr laut Polizei eine Blutprobe entnommen. Die Fahrt endete.

Und bereits am Freitag zog die Polizei einen 55-jährigen Wendeburger in Harvesse aus dem Verkehr. Der Mann hat keine Fahrerlaubnis, zudem war er mit 2,79 Promille (laut Atemalkoholtest) ziemlich betrunken.

