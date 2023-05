Dominikus Penners verlässt Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine

Dominikus Penners, derzeit Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine, übernimmt zum 1. Juli den Vorstandsvorsitz bei der Sparkasse Neuss. Am Montag wurde er im S-Treffpunkt der Sparkasse in Peine offiziell verabschiedet, wie die Bank mitteilt.

Mit dabei waren demnach geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und von der Sparkasse. Seine Funktion als Vorstandsmitglied übernimmt der Mitteilung zufolge zum 1. Juli Steffen Lange, derzeit Leiter Vertriebsmanagement Privatkunden und Vorstandsvertreter bei der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine. Für die musikalische Untermalung der Veranstaltung habe die Kreismusikschule gesorgt. Sie sei mit dem Streichquartett und der Jazzband vertreten gewesen.

Immer mit Weitsicht und Engagement agiert

Landrat Henning Heiß und Sparkassen-Vorstandsmitglied Ingmar Müller dankten Dominikus Penners für viele Jahre, in denen er sich für die Sparkasse und ihre Entwicklung eingesetzt hat, heißt es in der Mitteilung. Penners habe in den vergangenen Jahren entscheidende Impulse gesetzt und maßgeblich dazu beigetragen, dass die Sparkasse sehr erfolgreich sei. Er habe immer mit Weitsicht und Engagement agiert. Dabei sei ihm besonders wichtig gewesen, dass sich die Sparkasse auf die Bedürfnisse ihrer Kundschaft und der Region fokussiere und den Anforderungen an ein modernes Kreditinstitut gerecht werde. Mit ihm habe sich die Sparkasse als verlässlicher Partner und wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region weiter etabliert.

Rückkehr zu seinen Wurzeln

Ingmar Müller wünschte seinem Vorstandskollegen auch im Namen des Vorstandsvorsitzenden Jürgen Twardzik viel Erfolg für seine neue Position: „Die Sparkasse Neuss kann sich glücklich schätzen, einen erfahrenen und bestens vernetzten Vorstandsvorsitzenden gefunden zu haben. Mein Kollege Penners ist seit mehr als 18 Jahren als Vorstand in der Sparkassenorganisation tätig“.

Dominikus Penners verabschiedete sich der Mitteilung zufolge mit dem sprichwörtlich lachenden und weinenden Auge. Einerseits schaue er gern auf die Jahre hier in der Region zurück, freue sich andererseits aber natürlich auch sehr auf die neue Position in seiner Heimatregion. „Eine rheinische Lebensweisheit lautet: Et bliev nix wie et wor. Bei der Sparkasse HGP war ich immer offen für Veränderungen – und das wird meine Arbeit auch zukünftig maßgeblich beeinflussen.“ Penners, der aus dem Rheinland stammt, kehre mit der Übernahme seiner neuen Funktion zu seinen Wurzeln zurück. Die Sparkasse Neuss ist das Nachbarinstitut der Kreissparkasse Heinsberg, wo Dominikus Penners 1982 seine Ausbildung begann, so die Mitteilung. Dort sei er bis 2001 tätig gewesen. Weitere Stationen in seinem Berufsleben seien die Sparkasse Geldern sowie die Sparkasse Krefeld gewesen. 2009 sei er ins Peiner Land gekommen – als Vorstandsmitglied bei der damaligen Kreissparkasse Peine. Mit der Fusion zur Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine Anfang 2017 habe er dann die Funktion innegehabt, aus der er nun verabschiedet wurde.

red

