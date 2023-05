Berkum. Die Kinderfeuerwehr Grisus Rasselbande hatte am Samstag in Berkum gleich zweimal Grund zur Freude.

16 Kinder der Kinderfeuerwehr Grisus Rasselbande in Berkum haben ihre Prüfung für den Brandfloh bestanden.

Feuerwehr-Nachwuchs So kam die Kinderfeuerwehr in Berkum zum Brandfloh-Abzeichen

Am vergangenen Samstag haben 16 Kinder der Kinderfeuerwehr Grisus Rasselbande in Berkum ihre Prüfung für das Abzeichen Brandfloh bestanden. Darüber berichtet die Stadtfeuerwehr Peine in einer Pressemitteilung.

Demnach mussten die Kinder dabei in kleinen Teams Aufgaben in den Bereichen Erste Hilfe, Brandschutzerziehung, Feuerwehrtechnik und Allgemeinwissen bestehen. So mussten sie unter anderem eine Kerze entzünden und löschen, mit der Kübelspritze Flaschen umspritzen oder eine kleine Wunde versorgen, wird erklärt.

Das Wissen dafür habe ihnen die Kinderfeuerwehrwartin Silvia Dröse mit ihrem Team vermittelt. „Ich freue mich immer wieder zu sehen, wie neugierig die Kinder sind und wie sie das Wissen aufnehmen, das wir ihnen vermitteln“, wird sie zitiert. „Schon zweimal haben Kinder aus der Kinderfeuerwehr einen Brand entdeckt und richtig reagiert und Hilfe geholt. Das bestätigt uns darin, wie wichtig unsere Arbeit ist, so Dröse“.

Uniformen zum zehnjähjährigen Bestehen

Aber nicht nur das war eine Besonderheit des Tages, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Vor eineinhalb Jahren hatten wir die Idee, zum zehnjährigen JubiläumUniformen für unsere Kinder anzuschaffen“, erklärt Silvia Dröse darin. Man habe begonnen Spenden zu sammeln. Nun seien die Uniformen an die Kinder ausgegeben worden. „Ich bin sehr stolz, dass wir das geschafft haben und freue mich über die leuchtenden Augen der Kinder, die sich über ihre neuen Uniformen freuen“, sagt Dröse.

Insgesamt 50 Uniformen bestehend aus Latzhose, T-Shirt und Jacke wurden für die Kinder gekauft, wird in der Mitteilung erklärt. Unterstützung dafür habe habe es von den Ortsräten und durch zahlreiche Privatspenden gegeben.

Aktuell besteht die Kinderfeuerwehr Grisus Rasselbande nach eigenen Angaben aus 30 Kindern aus den Ortschaften Berkum, Handorf, Rosenthal und Schwicheldt. Sieben Betreuerinnen und ein Betreuer kümmern sich um die Ausbildung der Kinder.

Am 17. Juni feiert die Kinderfeuerwehr ihr zehnjähriges Bestehen, heißt es. Aus diesem Anlass fänden an diesem Tag die Wettkämpfe der Kinderfeuerwehren aus der Stadt Peine in Handorf statt.

