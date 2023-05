So wurde das Denstorfer Dükerrohr versenkt

Denstorf. Das Denstorfer Dükerrohr am Stichkanal Salzgitter wurde in Position gebracht. Wann der Ersatzneubau fertig sein soll, steht schon fest.

Erfolgreich hat eine Fachfirma am Stichkanal Salzgitter das für den Neubau des Denstorfer Dükers vorgesehene Stahlrohr mit Hilfe von zwei Mobilkränen in den Einschwimmgraben gehoben und versenkt. Darüber informiert das Wasserstraßen-Neubauamt Helmstedt in einer Pressemitteilung. Das Dükerrohr hat demnach eine Länge von 66 Metern, einen Innendurchmesser von zirka einem Meter und wiegt rund 36 Tonnen.

Im Vorfeld wurde es in Abbesbüttel am Mittellandkanal auf einer Montagefläche vormontiert, heißt es. Am 12. Mai sei das Stahlrohr dann über den Wasserweg bis zum oberen Vorhafen der Schleuse Wedtlenstedt transportiert worden, um den Transportweg am Einbautag möglichst kurz zu halten. Für den Einschwimmprozess war der Stichkanal Salzgitter am vergangenen Montag komplett gesperrt, wird weiter berichtet.

Im weiteren Bauverlauf werde im Bereich des Dükers das Kanalprofil wiederhergestellt und würden die Ein- und Auslaufbauwerke sowie ein Sandfang errichtet. Das neue Bauwerk wird der Mitteilung zufolge künftig die Funktionen des zirka 30 Meter weiter nördlich liegenden, alten Dükerbauwerkes übernehmen und den Denstorfer Bach unter dem Stichkanal nach Salzgitter hindurch leiten. Beim alten Düker, der im Zuge des Kanalneubaus Anfang der 1940er Jahre gebaut worden sei, passe die Höhenlage nicht zum kommenden Kanalausbau, daher der Ersatzneubau. Er werde später im Zuge des Ausbaus zurückgebaut. Bauherr ist das Wasserstraßen-Neubauamt Helmstedt.

Mit dem Neubau des Dükers 482 bei Denstorf investiert die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes der Mitteilung zufolge rund drei Millionen Euro in den Erhalt und die Zukunftsfähigkeit des Stichkanals Salzgitter und schafft damit die ersten Voraussetzungen zum geplanten Ausbau des Stichkanals. Die Arbeiten sollen im Oktober abgeschlossen sein.

