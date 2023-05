Campingbus in Vechelde beschädigt

Die Heckscheibe eines Campingbusses wurde eingeschlagen. Eine 39-Jährige in Vechelde wendete sich an die Polizei. (Symbolfoto)

Der Campingbus einer 39-Jährigen wurde am Wochenende in Vechelde beschädigt. Sie stellte den Schaden am Montagmorgen fest, informiert die Polizei. Das Heckfenster wurde mit einem Schraubenschlüssel eingeschlagen – eingestiegen ist jedoch niemand. Diebesgut wurde ebenfalls keines entwendet. Der Bus parkte in der Fasanenstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Vechelde unter (05302) 930490 entgegen.

RED

