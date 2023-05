Zehn Erwachsene schlagen 33-Jährigen in Peine krankenhausreif

Zu einer heftigen Schlägerei ist es am Samstagnachmittag in der Peiner Jägerstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei befand sich ein 33-Jähriger mit seinen drei Kindern auf einem Spielplatz der Pfingststraße in der Peiner Südstadt. Zwischen diesen Kindern und den Kindern einer weiteren Familie kam es zu Streitigkeiten, die sich dann soweit entwickelten, dass der 33-Jährige von angeblich acht bis zehn Erwachsenen der anderen Familie auf der Fahrbahn der Jägerstraße, die sich in der Nähe des Spielplatzes befindet, geschlagen und am Boden liegend getreten wurde.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus der Region Braunschweig:

In Anwesenheit seiner Kinder ist das Opfer dann offenbar so stark verletzt worden, dass es mit diversen Verletzungen, insbesondere im Gesicht, in das Klinikum Peine eingeliefert werden musste. Die zum Teil mit aufgezogenen Motorradhelmen agierenden Täter, soweit die bisherigen Erkenntnisse, flüchteten vor Eintreffen der Polizei. Da das Opfer und die vermeidlichen Täter in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen (Südstadt), gibt es Hinweise, die auf ein Clan-Verbrechen hindeuten. Dadurch wurde ein polizeiintensiver Einsatz ausgelöst, um weitere Auseinandersetzungen zu vermeiden. Dieser Einsatz sorgte dafür, dass bis weit in die folgende Nacht sehr starke Polizeikräfte in der Südstadt präsent waren. Weitere Auseinandersetzungen wurden dann nicht gemeldet.

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de