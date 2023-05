Motorradfahrer aus Vechelde verunglückt bei Seesen

Am Samstag (13. Mai) gegen 12.40 Uhr befuhr laut Polizei ein 23-jähriger Mann aus Vechelde mit seinem Krad Kawasaki die Landesstraße 515 von Seesen aus in Richtung Sternplatz. In einer langgezogenen S-Kurve kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, sodass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Durch den Unfall entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 1150 Euro.

