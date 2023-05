Neustart für Autoren der Region

Als Literaturzirkel oder als Autoren-Stammtisch kannte man sie, nun haben sich nach der Corona-Zwangspause die Schreibenden der Region unter dem Namen Autorenkreis Peiner Land erneut zusammengetan. Darüber berichtet Jürgen Gückel vom Autorenkreis. Anfang Mai hätten sie sich getroffen. Eine Woche später habe es die erste kleine Lesung gegeben. „Ob Lyrik-Autoren, Chronisten, Krimi- oder Geschichtenschreiber oder Fantasy-Federn: Sie alle haben Spaß dran, sich mitzuteilen und Leser an ihrer Fantasie teilhaben zu lassen“, erklärt Gückel. „In Zeiten der Epidemie, als öffentliche Lesungen kaum möglich, Treffen teils verboten und selbst der Austausch untereinander kaum mehr möglich waren, sind auch die regelmäßigen Zirkel des Peiner Literaten eingeschlafen.“

Befruchtende Gesprächsrunden

Es sei der Lengederin Franziska Koblitz zu verdanken, dass die befruchtenden Gesprächsrunden unter den Autoren wieder möglich seien. Als „Vorsitzende“ des losen Verbundes Literaturschaffender habe Koblitz auch in professioneller Qualität eine neue Internetseite gestaltet, zu finden unter https://www.autorenkreis-peinerland.de. Darauf fänden sich alle wichtigen Termine, Unterseiten zu allen beteiligten Autoren, vor allem aber wichtige Informationen zu ihren Werken. Und deren Anzahl sei in der Zwangspause erheblich gestiegen. Die Autoren hätten die Zeit erzwungener Isolation und ausgefallener Lesungen kreativ genutzt. Künftig, kündigt Jürgen Gückel an, sollen in regelmäßigen Abständen mitwirkende Autoren aus ihrem literarischen Schaffen lesen. Und ein Beitrag der Autorengruppe zur 800-Jahr-Feier sei bereits im Werden. red

