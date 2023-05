Hauskauf Zu diesen Preisen werden Häuser in Peine angeboten

Die Landesbausparkasse (LBS) Nord berichtet über eine Entlastung auf dem Immobilienmarkt in Peine. Jahrelang seien die Immobilienpreise gestiegen, heißt es in einer Mitteilung. Mit der Normalisierung der Hypotheken- und Anlagezinsen ändere sich das gerade. Landesweit würden die Preise auf dem Gebrauchtmarkt sinken. „Es gibt auch in Peine spürbare Entlastung für Käufer von Gebraucht-Immobilien.

Gebrauchte Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen sind im Landkreis Peine von Juni bis Dezember 2022 im Preis zurückgegangen“, wird Senior-Bezirksleiter Wolfgang Krause vom LBS-Beratungszentrum in Peine zitiert.

Der Angebotspreis für ein gebrauchtes Einfamilienhaus lag der Mitteilung zufolge Ende 2022 bei 335.000 Euro. Das sei im Vergleich zum Sommer 2022 ein Rückgang um sieben Prozent. Eine gebrauchte Eigentumswohnung im Landkreis Peine habe im Dezember 2.081 Euro pro Quadratmeter gekostet, vier Prozent weniger als der Vergleichswert sechs Monate zuvor. Gebrauchte Reihenhäuser seien zum Jahreswechsel für 260.000 Euro auf den Markt gekommen (minus zehn Prozent).

Datenbasis seien die Angebotspreise aller Print- und Online-Inserate (Empirica Preisdatenbank).

Lesen Sie mehr Artikel über Peine und Umgebung:

Hier kommen gute Nachrichten für Schwangere in Peine

Brückenarbeiten- Behinderungen ab Montag auf der B65/444 in Peine

Vechelder Hallenbad vor düsterer Zukunft – das ist der Grund

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de