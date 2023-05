Wieso die Feuerwehr Schwicheldt im Akkord ausrückte

Die Freiwillige Feuerwehr Schwicheldt und ihre Partnerwehr aus Ricklingen (Stadt Hannover) haben sich an einem Samstagmorgen um 9.30 Uhr zu einer 24-Stunden-Übung am Gerätehaus in Schwicheldt getroffen. Über den Tag verteilt wurden verschiedene Einsatzszenarien durchgespielt, berichtet die Ortswehr. Demnach standen ihnen dabei zwei Autos aus Schwicheldt und drei weitere Fahrzeuge aus Ricklingen zur Verfügung. Beim ersten Einsatz war – so wird die Simulation beschrieben – bei einem Schweinemastbetrieb ein großer Flächenbrand entstanden, eine Person wurde als vermisst gemeldet. Es musste eine Wasserversorgung aus dem Löschteich hergestellt werden, um den Flächenbrand zu bekämpfen. Die Person wurde unter Atemschutz gerettet.

Der zweite Einsatz ging zur Siloanlage von Raiffeisen, wird berichtet. Dort mussten eine Person aus dem Gefahrbereich und vier weitere Personen aus der Siloanlage gerettet werden. Anschließend wurden die Kameradinnen und Kameraden zu einem simulierten Scheunenbrand mit vermissten Personen gerufen.

Danach, heißt es weiter, mussten die insgesamt 28 Feuerwehrmitglieder zu einer Personensuche in den Schwicheldter Wald ausrücken, wobei zwei Personen als eingeklemmt galten. So musste ein Trecker angehoben und ein umgefallener Baum zersägt werden.

Anschießend wurden die Feldbetten für die Nacht aufgebaut. Bevor sich die Kameraden jedoch schlafen legen konnten, lösten ihre Melder noch ein weiteres Mal den Alarm aus, wird erklärt. Um Mitternacht wurden sie zu einem simulierten Verkehrsunfall gerufen. Dort war ein Pkw mit vier Personen an einen Baum gefahren. Zwei Personen waren eingeklemmt. Zudem musste ein Flächenbrand bekämpft werden, der durch den Unfall ausgelöst worden war. Die 24-Stunden-Übung endete am folgenden Tag mit einem gemeinsamen Frühstück.

Lesen Sie mehr Artikel über Peine und Umgebung:

Katharina, Anna und Lars aus Peine fahren zum Bundesfinale

Ein Elektro-Lastenrad für Landkreis-Mitarbeiter in Peine

Defekter Lkw sorgt auf der A2 bei Peine für Stau im Berufsverkehr

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de