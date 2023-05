Edeka in Peine Edeka in Peine – der letzte Verkaufstag steht bevor

Am Samstag (13. Mai) ist letzter Verkaufstag im Edeka-Center am Friedrich-Ebert-Platz in Peine.

Peine. Das Center zieht um vom Friedrich-Ebert-Platz in das Lindenquartier – an diesen Tagen ist das Aus am alten Standort und der Start am neuen.