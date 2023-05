An der Autobahnauffahrt Peine-Ost war die Polizei am Mittwochvormittag unterwegs.

Polizei Peine Unfall an der Autobahnauffahrt Peine-Ost – Verletzte

Einen Unfall hat es am Mittwochvormittag an der Autobahnauffahrt Peine-Ost gegeben. Nach Angaben der Polizei kollidierten gegen elf Uhr zwei Autos. In einem Wagen befand sich ein Säugling, eine 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Lesen Sie weitere Texte aus Peine:

Die 20-jährige VW-Fahrerin aus Edemissen wollte nach links von der Kreisstraße 75 auf den Autobahnzubringer einbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Transporter eines 47-jährigen Mannes aus Hannover. Die Frau musste leicht verletzt behandelt werden. Beide Wagen wurden abgeschleppt. Die Polizei sperrte die Straße zeitweise und leitete den Verkehr kurzfristig um.

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de