Peine. Möglicherweise wurde das Tier am Friedrich-Ebert-Platz mit einem Diabolo-Projektil beschossen. Die Polizei sucht Zeugen

(Symbolbild) Mit einer Verletzung am Maul ist eine Katze in Peine nach der Nacht nach Hause zurückgekehrt. Offensichtlich wurde sie beschossen.

Tierquälerei Untat in Peine: Katze mit Luftgewehr beschossen

Eine Verletzung am Maul lässt vermuten, dass eine Katze in Peine von Unbekannten mit einem Luftgewehr beschossen wurde. Wie die Polizei berichtet, fiel dem Besitzer des Tieres auf, dass es eine Wunde am Maul hat, nachdem es über Nacht draußen war.

Kurze Zeit später habe er auf dem Balkon der Erdgeschosswohnung ein Luftgewehrprojektil, ein sogenanntes Diabolo gefunden. Art und Weise der Verletzung legt nahe, dass sie durch das Projektil verursacht wurde. Bislang ist unklar, ob die Katze auf dem Balkon beschossen wurde oder das Projektil dort aus der Wunde gefallen ist. Die Polizei in Peine bittet unter (05171) 9990 um Hinweise.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Peine:

red

