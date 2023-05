Das Peiner April-Wetter war statistisch in einem guten Mittel

Lengede. Es war ein durchwachsener Monat mit Wärmehöhepunkten am Ostermontag und am Monatsende. Das sagt der Experte Olaf Schulze aus Lengede.

Der Spruch „Der April macht, was er will“ steht aus meteorologischer Sicht für die Aussage, dass der zu Ende gehende Winter und der beginnende Sommer im April immer wieder aufeinandertreffen und damit beständige Wetterlagen keinen langen Bestand haben. Es gibt im April noch große Temperaturgegensätze zwischen dem Norden und dem Süden Europas. Das Ergebnis dieses Gegensatzes erleben wir bei uns in Form des typischen Aprilwetters, was von Schneefall und Graupelschauern bis hin zu ersten richtig warmen Tagen reichen kann.

Der 1. April war nass und windig und brachte in Lengede 8,8 Liter Regen. Bis Karfreitag blieb es dann zwar trocken, aber auch recht kühl. Die Tageshöchsttemperaturen kamen bis einschließlich 5. April nicht über 8 Grad hinaus, und in den Nächten gab es Frost bis minus 3 Grad. Immerhin zeigte sich die Sonne täglich 7 bis 11 Stunden, jedoch sorgte der auffrischende Nordostwind für ein merkliches Kühleempfinden. In der klaren Luft herrschte nahezu jeden Tag ausgezeichnete Fernsicht. Am Gründonnerstag und Karfreitag wurde es etwas milder, so dass sich die Temperatur am Tage auf 13 Grad erwärmte.

Der Rückblick auf Ostern

Der Ostersonnabend begann mit ein paar Schauern, zum Abend und damit zu den Osterfeuern im Kreis Peine blieb es aber trocken. Die Osternacht war in Lengede mit einer Tiefsttemperatur von 0,4 Grad sehr frisch, außerdem gab es Frühnebel. Der Ostersonntag bot dann Sonnenschein und 13 Grad und wurde vom Ostermontag mit frühsommerlichen 19,1 Grad noch getoppt.

Mit dem Ende der Feiertage kippte auch das Wetter. Der Ausläufer eines Tiefs vor Südnorwegen überquerte am 11. April Norddeutschland von West nach Ost und brachte anfangs Regen, später Graupelschauer und sogar ein Gewitter mit. Die Böen erreichten in Lengede 31 Knoten (Stärke 7). Einen Tag später kam das nächste Tief und lud an der Meteorologischen Station in Lengede 8,8 Liter Regen ab. Die Temperaturen fuhren Achterbahn. Am 13.4. wurden 15 Grad erreicht, einen Tag später nur 8 Grad, drei Tage danach dann wieder 15 Grad. Dazu kam jeden Tag Regen und viel Bewölkung, so dass sich die Sonne kaum zeigte.

Wetterwechsel zum letzten Monatsdrittel

Der Wind wehte permanent aus Nord bis Nordost. Das letzte Monatsdrittel begann mit einem Wetterwechsel. Mit südlichen Winden gelangte deutlich mildere Luft zu uns. Am 21. April wurde erstmals die 20 Gradmarke überschritten und einen Tag später mit 25,0 Grad der erste Sommertag dieses Jahres in Lengede erreicht. Die Nächte blieben mit Tiefsttemperaturen von 9 bis 6 Grad jedoch weiterhin recht frisch. Das Wärmeintermezzo wurde ab dem 24 April von einem Tiefdruckgebiet schon wieder beendet.

Auf seiner Rückseite gelangte erneut kühlere Meeresluft zu uns. Die Temperaturen kamen daher am Tage über 10 bis 15 Grad nicht mehr hinaus und gingen in den Nächten auf 8 bis 4 Grad, am 26. April morgens sogar auf 2 Grad zurück. Der April verabschiedete sich mit 15 Grad und trockenem Wetter.

In der Bilanz war es im April in Lengede mit einer Durchschnittstemperatur von 8,8 Grad um 1,2 Grad kälter als im langjährigen Mittel 1991 bis 2020. Der Monat bot neben einem Sommertag noch 4 Frostnächte. Der Regen summierte sich zu 35,3 Millimetern und erfüllte sein Aprilsoll zu 84 Prozent. Die Sonne zeigte sich 168,7 Stunden am Himmel über Lengede, was 88 Prozent vom Mittelwert entspricht.

