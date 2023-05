Tierheim Peine sucht dringend ein Zuhause für Mandy

Mischlingshündin Mandy aus dem Tierheim Peine sucht in ihrem hohen Alter ein neues Zuhause.

Mischlingshündin Mandy wurde 2008 geboren und hat im hohen Alter ihr Zuhause verloren, berichtet das Tierheim Peine. Mandy wird als verschmust beschrieben, laut Tierheim hätte sie sicher nichts gegen einen ruhigen Artgenossen einzuwenden.

An beiden Gesäuge-Leisten hat sie Tumore, die in ihrem Alter nicht mehr entfernt werden können, wird erklärt. Die Zähne seien in einem desolaten Zustand. Das Tierheim sucht für sie dringend ein neues Zuhause für den Rest ihres Lebens. Ihre neue Heimat sollte möglichst ruhig und ebenerdig sein. Das Tierheim versichert, die Kosten für jede notwendige tierärztliche Behandlung zu tragen.

