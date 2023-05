Einbruchsversuche in Peine scheitern gleich zweimal

Unbekannte Täter haben am Mittwochvormittag versucht in zwei Mehrfamilienhäuser in Peine einzubrechen. Die Versuche scheiterten jedoch.

Gleich zwei Mal versuchten unbekannte Täter am Mittwoch in Peine in Mehrfamilienhäuser einzubrechen (Symbolbild).

Am Mittwochvormittag ist es in Peine gleich zu zwei Einbruchsversuchen gekommen: Ein unbekannter Täter hat an zwei Mehrfamilienhäusern in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße versucht die Eingangstür aufzuhebeln und in den Hausflur zu gelangen. Beide Versuche scheiterten jedoch, es entstand allerdings Sachschaden an den Türen.

Wenig später wurde ein ähnlicher Einbruchsversuch aus der Ahornstraße gemeldet. Auch hier wurde die Tür eines Mehrfamilienhauses versucht aufzuhebeln. Doch auch hier gelang es nicht, die Tür zu öffnen. Der Gesamtschaden beträgt rund 1000 Euro. Zeugen, die die Tat gesehen haben, sollen sich bei der Polizei in Peine unter (05171) 9990 melden.

red

