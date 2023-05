Peine. Ab Montag ist die B494 im Landkreis Peine gesperrt. Was der Grund für die Sperrung ist und wie lange die Arbeiten andauern werden, lesen Sie hier.

Am Montag ist die Bundesstraße 494 im Landkreis Peine gesperrt (Symbolbild).

Verkehr in Peine

Verkehr in Peine B494 in Peine: Vollsperrung zwischen Clauen und Hohenhameln

Autofahrer im Landkreis Peine müssen am kommender Woche mehr Zeit einplanen: Die Bundesstraße 494 wird am Montag zwischen Clauen und Hohenhameln vollgesperrt. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel mit.

Grund ist die Erneuerung der Fahrbahn zwischen Clauen und Hohenhameln. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen. Ziel ist es, dass die Vollsperrung im Laufe des Mittwoch, 17. Mai, wieder aufgehoben werden kann.

Das ist die Umleitung

Der Durchgangsverkehr wird in dieser Zeit aus Richtung Hildesheim kommend ab Clauen über die L 477 nach Soßmar, und weiter über die K 36 zurück zur B 494 geführt – die Umleitung in der Gegenrichtung erfolgt über dieselbe Strecke.

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 250.000 Euro und werden vom Bund getragen, wie in einer Pressemitteilung mitgeteilt.

Lesen Sie mehr aus Peine:

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de