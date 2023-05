Stadtradeln im Kreis Peine Radeln für besseres Klima – das ist das Programm in Peine

Das Stadtradeln für ein besseres Klima steht an im Kreis Peine - mitmachen können Jung und Alt.

Peine. In allen Gemeinden sowie in der Stadt gibt es Angebote: In Lengede ist schon sehr bald Anmeldeschluss.