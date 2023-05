Neue Sommerattraktion für die Peiner Innenstadt

Auf dem Historischen Marktplatz in Peine tut sich was: Seit Mittwoch ist er um eine Attraktion reicher, denn die Stadtoase mit Open Stage gehört nun zum Stadtbild dazu und macht Peines „Wohnzimmer“ um einiges attraktiver, teilt die Peine Marketing Gesellschaft mit. Beides seien Projektergebnisse des Beteiligungsprozesses „Zukunftswerkstatt Innenstadt“ und würden zu 90 Prozent über das niedersächsische Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ finanziert.

Am Sonntag, 7. Mai, wird um 13.30 Uhr die Open Stage von Peines Bürgermeister Klaus Saemann feierlich eingeweiht und der Öffentlichkeit übergeben, heißt es in der Mitteilung.

Unterstützung für Kunst- und Kulturszene sowie Händler und Gastronomen

Bereits in den frühen Morgenstunden am Mittwoch lieferte der Peine Marketing Gesellschaft zufolge ein Lkw die Elemente der Stadtoase mit Open Stage an. Begleitet von neugierigen Blicken vorbeigehender Peiner sei beides installiert worden, bevor die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Peine Marketing die Stadtoase bepflanzt hätten. „Die blühende Stadtoase trägt dazu bei, die Aufenthaltsqualität und Attraktivität der Innenstadt zu steigern. Neben der Kunst- und Kulturszene werden durch das Projekt auch Händler und Gastronomen in der Innenstadt unterstützt. Ich freue mich sehr darüber, dass dieses wunderbare kulturelle Angebot für Peine durch die Fördergelder des Landes möglich wurde“, freut sich Anja Barlen-Herbig, Geschäftsführerin der Peine Marketing GmbH. „Wir haben bereits einige Projekte über das Landesprogramm ,Perspektive Innenstadt‘ umgesetzt und erfolgreich abgeschlossen. Umso schöner ist es, dass mit der Stadtoase und Open Stage ein weiteres Projekt umgesetzt wird, das direkt sichtbar ist und von jedermann genutzt werden kann. Ich wünsche allen Peinerinnen und Peinern sowie den Besuchern der Innenstadt viel Vergnügen damit“, ergänzt Saha Onal-Elmas, Wirtschaftsförderin der Stadt Peine.

Programm der Eröffnungsfeier

Am verkaufsoffenen Sonntag zum Highland Gathering am 7. Mai, kann das Peiner Publikum die Open Stage gleich testen. Drei Acts treten bei der Eröffnungsfeier auf: Um 14.15 Uhr lesen die Schauspieler Laura Puscheck und Andrés Mendez gemeinsam mit Kulturring-Leiterin Dr. Bettina Wilts aus dem englischen Klassiker „Alice im Wunderland“. Der Folksinger Teddy tritt ab 15.15 Uhr auf, bevor um 17 Uhr das Duo 2SAM1MALIG, bestehend aus Britta Ahrens und Jasmin Maavenian, im gemeinsamen Malen ein Kunstwerk auf eine Leinwand zaubern wird.

Wer hat Lust, dabei zu sein?

Ab sofort kann sich die Peiner Kunst- und Kulturszene samstags zwischen 10.30 und 14.30 Uhr auf der 16 Quadratmeter großen Bühne präsentieren. Wer Lust hat, dabei zu sein, kann unter openstage.peine.de ein Anmeldeformular ausfüllen. Bis Oktober – je nach Witterung – stehe das Angebot auf dem Historischen Marktplatz für Musik, Kleinkunst, Theater, Lesungen, Kunstaktionen, Tanz oder Poetry Slam zur Verfügung. Und während auf der Bühne ein abwechslungsreiches Programm stattfinde, könne es sich das Publikum auf der Stadtoase gemütlich machen. „Für kühlere Tage halten wir Decken bereit, für Sonne oder Regen haben wir Schirme, und die tollen Liegestühle sind sehr bequem“, erklärt Audrey Christin Gluch von Peine Marketing.

