Seit Freitag gibt es als Auftakt zum "Niedersachsentag" in Peine (Samstag, 13. Mai) bereits die Ausstellung mit Aufstellern in der Fußgängerzone. Titel: "Bewusstsein für die Region wecken." Unter anderem stellen sich Ortsheimatpflegen vor. Zum Auftakt auf dem historischen Markt in Peine (von links): Svenja Raschke (Landkreis Peine), Thomas Krueger (Geschäftsführer Niedersächsischer Heimatbund e. V.), Bettina Conrady (Erste Kreisrätin), Sabrina Buchal (Fachdienst Schule, Kultur und Sport).