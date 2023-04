Peine: Unbekannte brechen in zwei Vereinsheime ein

Peine. Erst der Wassersportclub, dann Schiffsmodellbauclub – gleich in zwei Vereinsheime in Peine wurde am Montagmorgen eingebrochen.

Unbekannte sind am Montagmorgen in zwei Vereinsheime in Peine eingebrochen.

In Peine wurde am Montagmorgen gleich in zwei Vereinsheime eingebrochen. Gegen 11 Uhr meldete der Wassersportclub, dass in das Vereinsheim am Mittellandkanal eingebrochen wurde. Durch den Einbruchsversuch sind mehrere Türen beschädigt worden. Den unbekannten Täter ist es jedoch nicht gelungen in das Vereinsheim zu gelangen. Trotzdem entstand ein hoher Sachschaden, wie die Polizei mitteilt.

Wenig später wurde ein Einbruch in das nahegelegene Vereinsheim des Schiffsmodellbauclub Peine gemeldet. Hier gelangten der oder die unbekannten Täter jedoch in die Räume des Vereins. Entwendet wurde allerdings nichts. Die Polizei schließt einen Zusammenhang der beiden Taten nicht aus. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Peine unter (05171) 9990 entgegen.

red

