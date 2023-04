Kinder in Peine stärken – Gewalt und Mobbing vorbeugen

„Es ist Alltag: Es fällt ein dummes Wort, ein Wort gibt das andere, und schnell schlägt das in Gewalt um“, stellt Nicole Böer fest. Die Fachanwältin für Familienrecht und Vorsitzende des Peiner Anwaltvereins ist ausgebildete Mediatorin und kennt diese Schilderungen aus ihrer Praxis nur allzu gut, wie aus einer Mitteilung der Volksbank Brawo hervorgeht. Das habe sie veranlasst, unter dem Titel „Löwenkinder“ ein entsprechendes Training für Grundschulen im Landkreis Peine anzubieten. Das Ziel bestehe darin, Kinder so selbstbewusst zu machen, dass sie sich aus solchen Situationen ausklinken können und nicht von einer Aggressionsspirale mitreißen lassen.

16.200 Euro für die Gewaltprävention

Begeistert von der Idee zeigten sich der Mitteilung zufolge drei Seiten, die der Direktionsleiter Peine der Volksbank Brawo, Stefan Honrath, zusammenbrachte. Dazu gehört der Peiner Serviceclub Kiwanis, der das Projekt als Träger zu seinem Projekt macht. Hinzu kommt das Brägenwoost Bratters Orchestra, das im letzten Jahr sein Jubiläumskonzert gab und dabei auch das Ende der traditionsreichen Peiner Formation verkündete. „Als wir im vergangenen Jahr, am 30. April, unser 41-jähriges Jubiläum der Jazzband Brägenwoost Bratters Orchestra in der Schützengilde begangen haben, stand für uns fest, dass wir den gesamten Erlös für einen guten Zweck spenden wollten. Die Band war der Meinung, dass dies für ein gutes Projekt zugunsten von Kindern und Jugendlichen, am besten in einer Form von Präventionsmaßnahmen gegen Gewalt an Schulen, dienen sollte“, sagt Günter Geisler vom Brägenwoost Bratters Orchestra. Als dritter Akteur kommt die Volksbank-Brawo-Stiftung hinzu. Da das Anliegen der Gewaltprävention ein Schwerpunkt der Stiftung sei, habe sie den Betrag auf insgesamt 16.200 Euro aufgestockt.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus der Stadt und dem Landkreis Peine:

Schulen im Peiner Land können die Kurse buchen

Die Resilienzkurse seien in drei Einheiten à 90 Minuten konzipiert und richteten sich an Grundschüler. Die Kurse würden im Klassenverbund stattfinden und stärkten so neben dem einzelnen Kind auch die Klassengemeinschaft. Dazu Böer: „Die Kursinhalte orientieren sich an dem Konzept ,Stark auch ohne Muckis‘ von Daniel Duddek, das seit 13 Jahren erfolgreich bundesweit angewendet wird.“ Der Serviceclub Kiwanis unterbreite den Grundschulen im Peiner Land nun dieses Angebot. Aus den Erlösen des Konzerts und dank der Volksbank-Brawo-Stiftung könnten Schulen bis zu 27 Kurse kostenfrei in Anspruch nehmen.

Weitere Informationen zu dem Konzept finden Interessierte auf www.loewenkinder.info.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de