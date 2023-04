Peiner Fundtier: Kater Neo sucht ein neues Zuhause

Neo ist etwa 2020 geboren und ein lieber, verschmuster Kater, der mit anderen Artgenossen nicht unbedingt sein neues Heim teilen möchte. Er beschäftigt sich selbst auch gerne mit allerlei Spielzeug, welches in der Katzenstube des Peiner Tierheims herumliegt. Aufgrund einer alten Verletzung an der Kruppe, mag er es nicht gerne, am Hinterteil angefasst zu werden. In seinem neuen Zuhause, das Neo dringend sucht, wäre Freigang notwendig, da er draußen groß geworden ist.

Wer nimmt Neo auf?

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.

