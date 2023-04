Erdbeben in Türkei/Syrien

Erdbeben in Türkei/Syrien Erdbebenkatastrophe – Peiner spenden an Opfer 4615 Euro

Völlige Zerstörung nach den Erdbeben in der Türkei (unser Foto) und in Syrien.

Peine. Das Geld geht über das Deutsche Rote Kreuz und „Ärzte ohne Grenzen“ an die Betroffenen in der Türkei und in Syrien.