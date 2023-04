Vechelde: Schwertransporter stecken geblieben – das war der Grund

Peine. Stundenlange Sperrung auf der B1 in Richtung Braunschweig – ein Schwertransporter blieb im Kreisverkehr stecken. Und danach kam das nächste Problem.

So hätte sich der Fahrer des Schwertransportes seinen Arbeitstag wohl nicht vorgestellt (Symbolbild).

Montagfrüh hat ein ein Schwertransporter den Kreisverkehr bei Vechelde blockiert. Bis 15 Uhr war auf der Bundesstraße 1 in Richtung Braunschweig kein Durchkommen.

Am Montag, gegen 4.30 Uhr, fuhr ein Schwertransport die Bundesstraße 1 aus Richtung Braunschweig in Richtung Hildesheim. Anders als vom Fahrer erwartet, konnte er jedoch den Kreisverkehr bei Vechelde nicht durchfahren. Das Fahrzeug inklusive geladener Kabeltrommel war zu groß.

Der Transporter musste stehen bleiben und blockierte den Verkehr. Deswegen wurde der Erdwall des Kreisverkehrs abgetragen. So hätte der Fahrer eigentlich weiterfahren können, gäbe es nicht das Fahrverbot für Schwertransporte ab 6 Uhr morgens.

Der Fahrer musste von den betroffenen Landkreisen Peine und Hildesheim eine Tagfahrgenehmigung einholen. Um 15 Uhr konnte die Fahrt mit dem Ziel Hildesheim endlich fortgesetzt werden.

Die Bundesstraße 1 war die gesamte Zeit in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt, in Fahrtrichtung Hildesheim wurde der Verkehr am Schwertransport vorbei geleitet.

Weitere Nachrichten aus Peine lesen Sie hier:

Keine wichtigen News mehr verpassen: Hier kostenlos für den täglichen Newsletter "News-Update" anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de