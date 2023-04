Mann in Peine ohne Führerschein unterwegs – Polizei hat Verdacht

Peine. Polizisten stellten in Peine außerdem fest, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Ein 30-Jähriger ist am Sonntagmittag ohne Führerschein in Peine unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, haben Polizisten den Mann gegen 13 Uhr in der Feldstraße kontrolliert. Dabei hegten sie den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht, schreibt die Polizei. Daraufhin musste der Mann eine Blutprobe abgeben. „Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet“, schreibt die Polizei.

Der Beifahrer – der auch Fahrzeughalter ist – müsse sich nun auch verantworten. Die Polizei ermittelt bei ihm wegen des Verdachts der Halterduldung.

