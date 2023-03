Broistedter haben Spaß beim Tischtennis-Rundlauf-Team-Cup

Gute Stimmung herrschte beim Tischtennis-Rundlauf-Team-Cup in der Grundschule in Broistedt.

An der Grundschule in Broistedt hat in diesen Tagen zum ersten Mal der Tischtennis-Rundlauf-Team-Cup stattgefunden. Alle Kinder des dritten und vierten Jahrgangs durften an dem Wettkampf teilnehmen und benötigten dazu keine Vorkenntnisse, berichtet die Schule. Die Schülerinnen und Schüler hatten selbstständig Jahrgangsteams gebildet – vier Kinder plus einen Ersatzspieler.

Grundsätzlich findet der Wettbewerb auf zwei Veranstaltungsebenen statt – Schulmeisterschaft und Regionalmeisterschaft. Die Gewinnerteams des dritten und vierten Jahrgangs qualifizierten sich bei der Schulmeisterschaft für die Teilnahme bei der Regionalmeisterschaft in Vöhrum am 13. April, wo sie auf die Gewinnerteams der anderen Grundschulen treffen.

Eine Freude nach der Corona-Zeit

„Wir als Schule haben uns sehr gefreut, endlich nach einer langen Coronapause jahrgangsübergreifend unter dem Motto „Teamgeist – Spaß – Bewegung – Fairness“ diesen Wettkampf durchführen zu können“, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Turnhalle war voll besetzt, alle Schülerinnen und Schüler waren sehr motiviert und diszipliniert, und selbst die Zuschauerkinder hatten an dem Tag viel Spaß und haben ihre Mitschülerinnen und Mitschüler begeistert angefeuert.

Dabei habe Ralf Klemm vom Kreissportbund Peine mit einer weiteren Hilfe tatkräftig unterstützt und diesen tollen Tag für alle Beteiligten zu einem schönen Erlebnis werden lassen, schließt die Schule ihre Bilanz.

