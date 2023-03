Promille-Fahrt in Peine endet im Graben

Stederdorf. Ein 64-Jähriger hat am Montagabend in Stederdorf die Kontrolle über sein Auto verloren und landete im Graben. Der Mann war alkoholisiert.

Montagabend kam es zu einem Autounfall bei der Ortsumgehung Stederdorf zu einem Autounfall. Der Fahrer hatte einen Promillewert von 1,48.

Laut der Polizei Peine verlor der 64-jährige Autofahrer, vermutlich auch aufgrund seiner Alkoholisierung, am Montagabend auf der Ortsumgehung Stederdorf in Richtung Mühlenkreisel die Kontrolle über seinen Auto. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Straßengraben.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Am Auto war ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden. Es wurde abgeschleppt.

