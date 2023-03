Unbekannte stehlen Wohnanhänger in Peine – Zeugen gesucht

Peine. Am Sonntag stahlen unbekannte Täter einen Wohnanhänger in Groß Ilsede. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Peine.

Unbekannte Täter haben am Sonntag, zwischen 11 Uhr und 23.40 Uhr, einen Wohnanhänger in Groß Ilsede gestohlen. Der Wagen der Marke Tabbert war auf der Straße Zur Feuerlosen abgestellt. Der Wert des Wohnanhängers wird mit rund 12.000 Euro angegeben. Hinweise unter (05171) 999-0.

Vechelde: Alkoholisierter Autofahrer kracht in Zaun

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war ein 19-Jähriger Autofahrer mit seinem Auto in einer Linkskurve in Vechelde, Talstraße, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Zaun kollidiert. Anschließend hatte sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den am Zaun entstandenen Schaden weiter zu kümmern. Wegen Zeugenhinweisen konnte der junge Mann später an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der 19-Jährige alkoholisiert war. Der Test ergab einen Wert von 0,57 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

red

