Blaulicht Peine Zusammenstoß in Vechelde: Auto kracht in Lkw

Ein Autofahrer hat in Vechelde einen Lkw übersehen: Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

Vechelde. In Vechelde ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw gekommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.