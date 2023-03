Janina Reichelt wird Pastorin in St. Johannis Telgte

Ein bekanntes Gesicht kehrt in den Kirchengemeindeverband Peine zurück: Janina Reichelt hatte von 2020 bis 2022 ihr Vikariat in der Peiner Friedensgemeinde absolviert. Nach erfolgreich bestandenem Examen kehrt sie als Pastorin im Probedienst in die Fuhsestadt zurück und übernimmt die Pfarrstelle in der Sankt-Johannis-Gemeinde in Peine-Telgte, die seit dem Weggang von Pastor Jens Kertess im vergangenen Sommer vakant war. „Das war mein Wunsch, als uns mitgeteilt wurde, welche Stellen für den Probedienst zur Verfügung stehen. Ich kannte ja aus meiner Vikariatszeit schon viele Kolleginnen und Kollegen aus Peine und freue mich, nun das kirchliche Leben im Kirchengemeindeverband mit gestalten zu können“, bekräftigt sie.

Kinderanimateurin nach dem Abi

Reichelt stammt aus Hillerse im benachbarten Landkreis Gifhorn und ist dort auch aufgewachsen und durch Konfirmation und ehrenamtliche Mitarbeit kirchlich sozialisiert worden. Nach dem Abitur arbeitete sie als Kinderanimateurin für einen großen Reiseveranstalter. „Da habe ich gemerkt, wie toll es ist, mit unterschiedlichen Altersgruppen zu arbeiten. Wir haben ja abends alle gemeinsam das Programm für die Erwachsenen gestaltet. Ich habe dann den Plan, Grundschullehrerin zu werden, verworfen und habe mich nach einem Praktikum beim örtlichen Pastor entschieden, Theologie zu studieren“, erinnert sie sich.

Studium in Göttingen

So begann Reichelt 2013 ihr Studium in Göttingen und legte dort auch ihr Examen ab. Ein Jahr zog es sie an die Küste nach Kiel. 2020 startete sie dann ins Vikariat in der Friedensgemeinde. „Peine kannte ich bis dahin nur von Ausflügen ins Schokoland mit meinen Großeltern“, erklärt sie lachend. Doch sie fühlte sich hier sofort wohl und herzlich aufgenommen. Insbesondere die Überlegungen zur Umstrukturierung der kirchlichen Arbeit in der Stadtregion Peine interessierte sie. „Diesen Zukunftsprozess möchte ich gerne mitgestalten. Außerdem schlägt mein Herz nach wie vor dafür, Menschen in allen Lebenslagen und in jedem Alter zu begleiten. Neben ansprechenden Gottesdiensten möchte ich auch noch vieles andere umsetzen, aber erstmal lerne ich jetzt alle kennen und arbeite mich ein“, erklärt die angehende Pastorin.

Pfarrhaus in Vöhrum

Privat ist sie auch bereits gut angekommen. Schon im Dezember hat sie gemeinsam mit ihrem Mann das Pfarrhaus in Vöhrum bezogen, das bis dahin leer stand. „Mein Mann arbeitet in Braunschweig und Hannover – da ist Peine natürlich ideal als Wohnstandort. Die Entfernung zu Telgte und auch zu den anderen Gemeinden ist gering und ich kann fast alle Wege mit dem Fahrrad erledigen“, freut sich Reichelt. Ihre Ordination durch Regionalbischöfin Dr. Adelheid Ruck-Schröder findet im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes am Samstag, 25. März, um 15 Uhr in der Sankt-Johannis-Kirche in Peine-Telgte statt. Alle sind dazu und zum anschließenden Empfang im Gemeindehaus herzlich eingeladen.

