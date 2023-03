Wechsel an der Spitze des TSV Eintracht Dungelbeck

Volkmar Jedermann heißt der neue Vorsitzende des TSV Eintracht Dungelbeck. Auf der Jahreshauptversammlung wählten ihn die 44 Anwesenden einstimmig, teilt der Verein mit. Er löse Alexander Bialas ab, der den Verein in der schwierigen Coronazeit hervorragend geführt habe. Das lasse sich auch an den Mitgliederzahlen ablesen, die auf 509 gestiegen seien.

Marco Samland als zweiter Kassierer und Svenja Jahns (1. Schriftführerin) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die neuen Revisoren sind Lennart Ilsmann, Petra Goldbach und Anja Hildebrandt. Zum Sportler des Jahres wurde Kurt Grebert gewählt.

In seinem Rückblick ging Bialas laut Verein nochmal auf das 25-jährige Bestehen des Sporthauses und die Dankeschön-Feier für alle Helfer ein. Die Internetseite wurde neu gestaltet und ein Internetkalender eingerichtet. Der „Newsletter“ informiere über alle wichtigen Ereignisse rund um den Sport.

Außenanlagen verschönern

Als wichtigste Ereignisse für die nächste Zeit nannte der scheidende Vorsitzende die Verschönerung der Kabinen und der Außenanlage. Vom 17. bis 21. Juli sei ein Trainingscamp mit jungen Fußballern gemeinsam mit Eintracht Braunschweig geplant.

Tobias Jahns berichtete vom „schwachen Saisonstart“ der ersten Herren. Durch eine Steigerung sei die Teilnahme an der Hallenmeisterschaft noch erreicht worden. Die zweite Herren habe mit Personalproblemen zu kämpfen. Für die nächste Saison werde eine Spielgemeinschaft mit Schmedenstedt angestrebt. Übungsleiterin Laura Lewanskowski habe deutlich gemacht, dass sich in drei Turngruppen bis zu 130 Kinder in der Halle tummeln. Damit stoße sie an ihre Grenzen. Es gebe eine Warteliste.

Männer wollen sich bewegen

Die „Fit for Men“-Gruppe mit 14 Teilnehmern und Coach Rolf-Bernd Meyer mache sich mit Übungen aus den Bereichen des Gesundheits- und Präventionssportes fit, Rücken- und Nackenschmerzen würden bekämpft. Dirk Harmuth freue sich über sportbegeisterte Männer, die sich einfach mal bewegen möchten.

Katja Kreutzer habe bei Aerobic und Wohlfühlgymnastik bis zu 20 Frauen in der Turnhalle. Auch der Tanzkreis, die Mittwochsgymnastik und Tischtennisspieler seien aktiv. Für den TSV pfeifen laut Verein vier Fußballschiedsrichter.

Vieljährige Mitglieder geehrt

Abschließend ehrte der Verein vieljährige Mitglieder: für 25 Jahre Eckhard Finke, Bianca-Maria Kühne, Nils Kühne, Kerstin Gottschalk, Luca Westphal, Niklas Gabisch, Wolfgang Gründer. Seit 40 Jahren sind Dorothea Fuhrmann, Doris Ilgen, Hans-Jürgen Schwarz, Karin Schwarz und Angela Hartmann dabei. Für 50 Jahre wurden Bettina Kühne, Gabriela Stolze, Steffen Bartels, Frank Ihle sowie Thomas Trottner geehrt, für 60 Jahre Udo Welge.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de