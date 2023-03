Schützen Stederdorf: Einbrecher stehlen sechs Bierflaschen

Stederdorf. Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag ein Gitter am Vereinsheim aufgehebelt. Der Schaden ist vierstellig. Es fehlen sechs Bierflaschen.

Unbekannte haben zwischen Montagfrüh und Dienstagfrüh ein Gitter am Stederdorfer Schützenheim im Moorbeerenweg aufgehebelt und sind in das Gebäude eingebrochen, teilt die Polizei mit. In dem Vereinsheim selbst haben die Täter eine weitere Tür gewaltsam geöffnet.

Einbrecher wollten an den Vereinskiosk

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden sechs Flaschen Bier entwendet. Der insgesamt entstandene Sachschaden beträgt zirka 1500 Euro. Auch auf das dort ebenfalls ansässige Vereinsheim des Sportvereins und den Vereinskiosk hatten es die Täter abgesehen – und scheiterten. Bei diesem Einbruchversuch entstand laut Polizei ein Schaden von 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter 05171 9990.

