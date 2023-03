Schaufenster in Peine eingeschlagen – Täter entkommen unerkannt

Zwei Unbekannte haben im Schwarzen Weg in Peine versucht in den frühen Stunden des Montagmorgens in ein Geschäft einzubrechen. Anwohner alarmierten die Polizei – die Täter entkamen unerkannt. Das meldet die Polizei am Montag.

Klirrende Scheiben mitten in Peine

Gegen 0.30 Uhr hörten demnach Anwohner im Schwarzen Weg ein lautes Klirren. Nachdem die Peiner Polizei alarmiert und vor Ort war, stellte sich heraus, das zwei bislang unbekannte Personen das Schaufenster eines Geschäfts im Schwarzen Weg eingeschlagen hatten.

Offenbar ist aus dem Laden nichts gestohlen worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

red

