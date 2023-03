Neues Gastgeberverzeichnis für das Peiner Land

Frisch überarbeitet und in ganz neuem Format präsentiert sich der neue „Nachtfalter“, das Gastgeberverzeichnis für das Peiner Land. Wer zum Beispiel eine Familienfeier plane und noch eine Unterkunft für seine Verwandten und Freunde suche, werde dort schnell fündig, teilt die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine mbH (Wito) mit.

Broschüre sollte erhalten bleiben

„Da Gäste sich inzwischen hauptsächlich über das Internet informieren, werden Gastgeberverzeichnisse in Papierform immer weniger wichtig. Dennoch möchten wir die Broschüre nicht komplett streichen und haben daher den ,Nachtfalter’ in neuer und kleinerer Form herausgebracht“, sagt Birgit Anskat von der Wito. Handlich und übersichtlich werden Übernachtungsangebote von Hotels bis Ferienwohnungen nun auf einer Karte präsentiert, so die Wito weiter. Auf der Kartenrückseite sind weitere Informationen der jeweiligen Übernachtungsanbieter zu finden.

Für mehr Infos

Wer detaillierte Informationen haben möchte, gelangt mithilfe eines QR-Codes auf den jeweiligen Interneteintrag des Übernachtungsanbieters auf www.tourismus-peine.de/uebernachten. „So haben Gäste die Möglichkeit, sich umfangreich und aktuell zu informieren“, sagt Anskat. Herausgegeben wird das Verzeichnis von der Wito. Es ist ab sofort an öffentlichen Auslagestellen, zum Beispiel in allen Rathäusern im Landkreis Peine, bei Peine-Marketing, Thalia, im Kreismuseum Peine und bei der Wito kostenfrei erhältlich. Zudem steht es als Download unter www.tourismus-peine.de/broschueren-bestellung bereit.

red

