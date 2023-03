Fachkräftegewinnung und Energiekosten bewegen Peiner Fleischer

Das Fleischer-Handwerk steht vor besonderen Herausforderungen, so Fleischermeister Michael Brandes aus Vallstedt. Es mangelt an Nachwuchs und Fachkräften, zudem sind die bürokratischen Belastungen enorm. Diese Themen standen laut Pressemitteilung im Mittelpunkt eines Besuches des Peiner Bundestagsabgeordneten Hubertus Heil (SPD) bei der Fleischerei Brandes in Vallstedt. Mit dabei der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Peine, Andreas Bierich.

„Klar ist, wir müssen die Fachkräftegewinnung forcieren. Hierfür müssen wir die Schulen an Bord holen. Deswegen haben wir im vergangenen Jahr das Peiner Bündnis für Ausbildung ins Leben gerufen. Die Netzwerktreffen von Entscheidern, Unternehmern, Schulen und Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter sollen dazu dienen, den Austausch zu intensivieren und frühzeitig gemeinsame Konzepte zu erstellen, mit denen man die jungen Menschen für Handwerksberufe interessiert“, wird Heil zitiert.

In sechster Generation

Der Familienbetrieb in sechster Generation in Vallstedt beschäftigt derzeit mangels Bewerber keine Auszubildenden. „Das Problem ist der Mangel an qualifiziertem Personal und an Nachwuchskräften, aus denen eine neue Generation von Inhabern entstehen müsste“, so Brandes, der auch Lehrlingswart der Peiner Fleischer-Innung ist. Der Beruf des Fleischers als Lehrberuf leide an einem Imageproblem, wie die Ausbildung im Handwerk im Allgemeinen.

In vielen Köpfen sei es ein blutiger, eintöniger Beruf, was jedoch nicht der Realität entspreche. Die Berufe im Fleischer-Handwerk seien erheblich vielfältiger, kreativer und interessanter, als dies die meisten Jugendlichen vermuteten.

Entfernung ist ein wichtiges Thema

Ein weiteres Problem sei die große Entfernung zwischen Wohnort und Ausbildungsstätte, sei es die betriebliche oder die schulische, hieß es. So müssten Auszubildende im Fleischerhandwerk derzeit aus ganz Niedersachsen nach Frankfurt reisen, um dort Teile ihrer Ausbildung wahrzunehmen. Wie die Auszubildenden die Anreise bewältigten und wie die Unterbringung erfolge, sei derzeit jedoch nicht verbindlich geregelt und werde auch vom Bund und dem Land Niedersachsen nicht bezuschusst.

Hubertus Heil stimmte zu, dass sich in diesem Bereich etwas ändern muss, heißt es weiter. Auf Bundesebene gehe es um die Einführung eines Gesetzes, das Zuschüsse zu Übernachtungs- und Fahrtkosten ermögliche.

red

