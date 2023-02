Scottish Culture Club Peine ernennt Horneffer zum Ehrenmitglied

Auf der Tagesordnung bei der Mitgliederversammlung des Scottish Culture Club Peine standen die Wahlen von 2. Vorsitz und Schatzmeister sowie eines Kassenprüfers. Außerdem wurden Teilnehmer für 10, 20 und 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Besondere Ehrung

Eine besondere Ehrung gab es für Helmut Horneffer: Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Horneffer trug laut Verein in der Vergangenheit maßgeblich dazu bei, dass es in Peine mit dem Highland Gathering ein Event mit europaweiter Strahlkraft gibt. Viele Besucher des großen Festes kennen ihn als Moderator auf der Hauptbühne im Stadtpark, wenn dort alljährlich viele 100 Pipes and Drums zum Wettstreit um die Deutschen Meisterschaften antreten. In diesem Jahr wird er erstmals nicht mehr dabei sein, nach mehr als 20 Jahren hat er sein Amt als Leiter der „Arbeitsgemeinschaft Highland Gathering“ an ein neues Team übergeben: Kai Grone, Carsten Horneffer und Tanja Meyer organisieren 2023 erstmals die Wettbewerbe, die in diesem Jahr am 6. und 7. Mai den Peiner Stadtpark zum Zentrum schottischer Lebensart machen werden.



Die Wahlergebnisse:

Neuer Kassenprüfer wurde Thomas Hüttler. Bei den Vorstandswahlen wurden Susanne Pichlak (2. Vorsitzende) und Margret Horneffer bestätigt. Letztere konnte als Schatzmeisterin ebenfalls ein Jubiläum feiern: Sie betreut nun bereits seit zehn Jahren die Vereinskasse. Mit Michael Schoof (1. Vorsitzender) und Ulrike Sobisch (Schriftführerin) bilden sie nun erneut den Vorstand.

