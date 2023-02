Muthmann und Pape sind nun Vorsitzende der SPD Vechelde

Vechelde. Die Partei wählt eine Doppelspitze und bestätigt den übrigen Vorstand bei den Wahlen im Amt. Die Personalien in der Übersicht.

Die Ortsvereinsvorsitzende Nadine Muthmann wurde in ihrem Amt bestätigt und bildet von nun an mit dem neugewählten Vorsitzenden André Pape eine Doppelspitze.

Der SPD-Ortsverein Vechelde hat nach eigenen Angaben in seiner Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Ortsvereinsvorsitzende Nadine Muthmann wurde in ihrem Amt bestätigt und bildet von nun an mit dem neugewählten Vorsitzenden André Pape eine Doppelspitze.

Der übrige Vorstand wurde laut Mitteilung bestätigt. In Zukunft werden weiterhin Marion Messaritakis und Stefan Wilke die stellvertretenden Vorsitzenden sein, Benno Schünemann bleibt Schriftführer und Armin Obermeier Kassenwart für den Ortsverein Vechelde.

Lesen Sie auch:

Der Kunsttreff Abbensen feiert sein 25-jähriges Bestehen

Was sich die Peiner für ihre Innenstadt wünschen

30-30 – Jahn-Team kämpft sich zum Derby-Remis

Komplettiert wird der neue Vorstand durch die Beisitzer Klaus Bolze, Dieter Brökelmann, Michael Cramer, Achim Kleinert, Stefan Konnert, Romec Manns, Olaf Marotz, Ricardo Pratas, Hendrik Ruppert, Daniela Rust, Uwe Schrader und Dennis Schünemann.

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de