Sperrung auf der B444: Zwei Verletzte an der Ilseder Mühle

Peine. Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Mittwochmorgen auf der B444 an der Ilseder Mühle gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 50-Jähriger gegen 5.30 Uhr vom Parkplatz in Richtung Peine fahren und übersah dabei ein in gleicher Richtung fahrendes Auto. Um einen Zusammenstoß mit diesem Wagen zu verhindern, wich der 50-Jährige aus, kollidierte dadurch aber mit einem entgegenkommenden Auto.

In dem Wagen war eine 56-jährige Frau aus Richtung Peine unterwegs. Beide Beteiligten wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Während der Unfallaufnahme ist die B444 kurzzeitig gesperrt gewesen.

Graffitis in Peine – Polizei sucht Zeugen

An zwei Stellen in der Peiner Kernstadt sind Farbschmierereien festgestellt worden. Am 14.2. wurden mehrere Schriftzüge an einer Hauswand im Rosenhagen festgestellt. Das Mauerwerk ist durch die Farbe beschädigt worden. Am gleichen Tag sind in der Burgstraße an der Fassade des Ratsgymnasium Farbschmierereien festgestellt worden. Der Gesamtschaden steht aufgrund der möglicherweise aufwendigen Reinigung noch nicht fest. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Peine unter (05171) 9990.

