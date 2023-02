Vechelde vereint – erstes Treffen zur Netzwerkbildung

Vechelde wird aktiv. Das ist allerdings derzeit nur bei genauem Hinschauen zu sehen. Doch das Pflänzchen Netzwerkarbeit ist gepflanzt. Vor kurzem luden der Verein Gemeinschaftszentrum Vechelde und Ortsbürgermeister Olaf Marotz alle Vereine und Organisationen aus Vechelde zu einem ersten Treffen ein. Insgesamt 17 Personen aus neun Vereinen/Organisationen kamen – mit Fragen, Erwartungen und Plänen in der Tasche, schreibt der Verein Gemeinschaftszentrum Vechelde.

Netzwerken bedeute im Kern: Die Partner konzentrierten sich jeweils auf das, was sie am besten können, und brächten diese Kompetenzen für ein gemeinsames Ziel ein. So entstehe eine Arbeitsteilung, die für alle Seiten hilfreich sei. Zudem würden Veranstaltungen möglich, die ein Verein alleine nicht mehr stemmen könne. „Es war intensiv und ein wirklich konstruktiver Austausch. Nun haben wir ein Kennenlernen, ein erstes gemeinsames Ziel und Bereitschaft zur Zusammenarbeit“, so die Moderatoren Axel Specht und Cedrik Lengnick. Viele Teilnehmer des Treffens hätten auch ihre Bereitschaft zur Ressourcenteilung bekundet.

Gabi Daniel und Katja Wendhausen von der Freiwilligenagentur Peine informierten über die Zugangsvoraussetzungen für die Ehrenamtskarte. Damit können Vereine und Organisationen, deren finanzielle Möglichkeiten Ehrenamtspauschale oder Übungsleiterentgelte nicht hergeben, das Engagement ihrer Ehrenamtlichen würdigen. Mit dieser Karte sind Vergünstigungen nicht nur im Landkreis Peine, sondern auch in ganz Niedersachsen und Bremen möglich.

Auch Termine der einzelnen Vereine wurden gesammelt, die in einem Vereins-Jahres-Kalender einsehbar sein sollen und ab sofort abgestimmt werden können. Erste konkrete Pläne zur Zusammenarbeit gibt es bereits: Das Osterfeuer wird gemeinsam auf die Beine gestellt und auch das Bürgerfest im Sommer ist offen für alle Vereine.

Ortsbürgermeister Olaf Marotz bedankte sich für die Initiative zum Netzwerktreffen, versprach Hilfe für den Veranstaltungskalender durch die Verwaltung und rief auf, die gesamte Gemeinde in dem Netzwerk zu versammeln. Diese Erweiterung sei nun als nächster Schritt geplant, so Katja Rausch vom Gemeinschaftszentrum. Dass Vechelde aktiv werde, habe bereits 2020 mit der Gründung des Vereins Gemeinschaftszentrum Vechelde begonnen. Die Idee zur Netzwerkarbeit und damit zu einer lebendigen Gemeinde habe von Anfang an festgestanden.

Das nächste Treffen soll am Montag, 24. April, um 18 Uhr stattfinden. Dann sollen das Bürgerfest geplant sowie weitere Pläne geschmiedet werden. Alle interessierten Vereine und Organisationen der Gemeinde Vechelde sind eingeladen, eine schriftliche Einladung werde noch folgen. Um die passende Örtlichkeit für dieses Treffen zu finden, werde dann um Anmeldung gebeten.

