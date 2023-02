Grundschule Adenstedt räumt bei Schrittewettbewerb ab

Peine. „Elo and the cool kids“ (Klasse 3) belegen Platz 1 beim bundesweiten „step-Wettbewerb“ – Sie leisteten 8.540.339 Schritte.

Der Gesamtsieger des Schrittewettbewerbs „step Brawo“ im Schuljahr 2022/23 kommt aus dem Kreis Peine. Mit 8.540.339 Schritten, geleistet im Wettbewerbszeitraum vom 28. November bis 2. Februar, erzielten „Elo and the cool kids“ (Klasse 3) der Grundschule Adenstedt, Außenstelle der Grundschule Gadenstedt, einen Wert von 21.350.848 Scoring-Punkten. Damit sicherten sich die Schüler nach Angaben der Volksbank Brawo den Gesamtsieg beim interaktiven Schrittewettbewerb und setzten sich gegen 199 weitere Klassen aus der gesamten Brawo-Region durch. Da alle Klassen aus der Brawo-Region ebenfalls am bundesweiten „step-Wettbewerb“ teilnahmen, war zudem ein Sieg in den Wertungskategorien „step-Champion“ und Bundeslandsieger Niedersachsen möglich.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Bis zur letzten Minute lieferten sich „Elo and the cool kids“ deshalb ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer Klasse der Grundschule Breckenheim aus Wiesbaden. Letztlich setzten sich die Adenstedter mit 124.087 Scoring-Punkten durch und gewannen. Nun dürfen sie sich nicht nur „step Brawo-Champion“ und Direktionssieger Peine 2022/23 nennen, sondern auch bundesweit „step-Champion“ sowie Bundeslandsieger Niedersachsen.

Weitere Platzierungen

In der Direktion Peine folgten auf dem zweiten Platz „Die rasenden Elche“ der Hainwaldschule Vöhrum. Über den dritten Platz freuten sich die „step-Eulen“ der Grundschule Dungelbeck. Stefan Honrath, Botschafter von United-Kids-Foundations und Leiter der Direktion Peine der Volksbank Brawo, nahm die Siegerehrung mit Malte Heinemann, Geschäftsführer der „fit4future-Foundation“, in Adenstedt vor: Die Kinder der Klasse „Elo and the cool kids“ erhielten Pokale sowie Urkunden für die verschiedenen gewonnenen Wertungskategorien. Zudem gab es 500 Euro Preisgeld für die Klassenkasse.

Der Schrittewettbewerb „step Brawo“ soll einen Anreiz für mehr Bewegung an Grundschulen bieten. Dazu wurden 4095 Schüler der Brawo-Region von insgesamt 52 Schulen im Rahmen von der „fit4future- Foundation“, United-Kids-Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank Brawo und der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ mit Fitnessarmbändern ausgestattet. Jene haben für die Dauer des Aktionszeitraums die körperliche Aktivität der Kinder in Form von zurückgelegten Schritten gemessen.

Schulen aus dem Kreis

Folgende Schulen aus dem Landkreis Peine nahmen an „step Brawo“ teil: Alte Dorfschule Bortfeld, Fröbelschule Peine, Grund- und Hauptschule Groß Ilsede, Grundschule Abbensen, Grundschule Dungelbeck, Grundschule Gaden-stedt/Adenstedt, Grundschule in der Südstadt, Grundschule Lengede, Grundschule Plockhorst, Hainwaldschule Vöhrum, VGHS Burgschule Peine.

red

