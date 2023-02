Edemissen: 22-Jähriger brutal zusammengeschlagen- Zeugen gesucht

In der Nacht zu Sonntag ist in Edemissen ein 22-Jähriger von zwei Männern brutal zusammengeschlagen worden. Der 22-Jährige verließ am Sonntag um 3 Uhr Nachts die Edemissener Fastnacht und sah an der Bushaltestelle am Eingang der IGS einen Mann sitzen. Er bot ihm seine Unterstützung für den Heimweg an.

Plötzlich traten zwei Männer unbekannten Alters an den 22-Jährigen heran und verwickelten ihn in ein Streitgespräch. Unerwartet schlug einer der Unbekannten dem 22-Jährigen mit der Faust in die Schläfe. Er ging auf der Fahrbahn zu Boden und die beiden Täter traten und schlugen ihn weiter. Der junge Mann musste aufgrund seiner Verletzungen im Klinikum Peine behandelt werden.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per Mail bei der Polizeistation Edemissen zu melden. (05176) 97648-0 oder poststelle@pst-edemissen.polizei.niedersachsen.de red

