Digitale Mitgliederversammlungen in Peine einfacher möglich

„Das Vereinswesen spielt eine große Rolle im alltäglichen Leben vieler Menschen und besonders bei den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Region. Das gesetzliche Leitbild sieht die Versammlung in Präsenz vor. Während der Corona-Pandemie haben wir mit einer Sonderregelung den Vereinen mehr Flexibilität ermöglicht, um das Vereinswesen auch mit digitalen Sitzungen am Leben zu erhalten. Jetzt haben wir eine dauerhafte Regelung gefunden“, gibt der Peiner Bundestagsabgeordnete und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in einer Mitteilung bekannt.

Versammlung in hybrider Form

Während der Kontaktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie waren Heil zufolge Mitgliederversammlungen in Präsenz nur unter großen Schwierigkeiten plan- und durchführbar. Daher habe der Gesetzgeber die Vereinsarbeit durch größere Flexibilität bei der Einberufung digitaler Mitgliederversammlungen erleichtert. Diese Regelung sei jedoch befristet gewesen und im vergangenen Jahr ausgelaufen. Trotz des Auslaufens und der stetigen Wiederaufnahme von Präsenzversammlungen sei die Frage nach einer Folgeregelung für digitale Mitgliederversammlungen drängend. Jetzt habe die Ampelkoalition eine solche Regelung verabschiedet. „Ohne Satzungsänderungen kann das einberufende Gremium nun die Versammlung in hybrider Form organisieren.

„Flexibilität wird das Engagement in Vereinen stärken“

Zusätzlich kann auch beschlossen werden, rein virtuelle Sitzungen abzuhalten, wenn die Mitgliederversammlung dies mit Mehrheit beschließt. Eine Satzungsänderung ist auch hier nicht erforderlich. Damit geben wir Vereinen die größtmögliche Freiheit, sich selbst zu organisieren und betonen gleichzeitig die Bedeutung der Mitgliederversammlung. Die Vereine und ihre Mitglieder können am besten entscheiden, welche Form für sie die praktikabelste ist. Diese neue Flexibilität wird das Engagement in Vereinen stärken“, erläutert Hubertus Heil abschließend.

red

