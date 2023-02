Betrunkener mit dem E-Scooter in Ilsede unterwegs

Peine. Die Polizei im Kreis Peine hat am Wochenende einen Betrunkenen auf seinem E-Scooter angehalten. Was außerdem noch passiert ist.

Mit 1,47 Promille fuhr ein 20-Jähriger am Freitag in Ilsede auf seinem E-Scooter. (Symbolbild)

Am Wochenende ist die Polizei im Kreis Peine mehrmals tätig geworden. Das berichten die Beamten am Sonntag. Bereits am Freitagabend gegen 23.20 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Peine in der Solschener Straße in Groß Bülten einen 20-jährigen auf seinem E-Scooter. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille. Der 20-Jährige musste zur Blutentnahme in eine Klinik – die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Betrunkener Fahrer in Vechelde

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Vechelde einen 51-jährigen Fahrer eines Pkw in der Peiner Straße. Die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer Alkohol getrunken hatte. Ein vorab durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,55 Promille: Der Fahrer musste zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel werden durch die Beamten sichergestellt.

Alkoholfahrt in Neubrück

Polizisten aus Edemissen kontrollierten in der Samstagnacht gegen 0.50 Uhr einen 26-jährigen Fahrer in Neubrück bei Wendeburg. Auch hier mussten die Beamten feststellen, dass der Mann betrunken war: 2,11 Promille zeigte der Atemalkoholtest. Außerdem stand der Mann zudem noch unter dem Einfluss von weiteren Drogen. Auch er musste zur Blutentnahme ins Klinikum – sein Führerschein wurde eingezogen.

