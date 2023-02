Unfall auf A2 bei Peine: Langer Stau Richtung Hannover

Auf der Autobahn 2 bei Peine hat sich am Samstag morgen kurz vor der Abfahrt Peine Ost ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw-Fahrer kollidierte aus noch ungeklärter Ursache kurz vor 9 Uhr mit einem Lkw und kam dabei ums Leben. Das berichtet die Autobahnpolizei Braunschweig am Samstagvormittag. In Folge kommt es zu mehreren Kilometern Stau in Richtung Hannover. Die A2 wurde zwischen Peine und Hämelerwald gesperrt.

A2 bei Peine vollgesperrt

Die Polizei konnte noch keine Angabe machen, wie lange die Aufräumarbeiten noch andauern würden. Bis zum Abschluss der Arbeiten seien aber eine Ableitung des Verkehrs bei der Ausfahrt Peine-Ost und eine Umleitung eingerichtet worden.

Dieser Text wird aktualisiert

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Peine:

kul

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de