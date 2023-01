FDP-Bewerber für Landesvorsitz stellen sich in Peine vor

In Peine stellten sich auch die Bewerber für das Amt des Landesvorsitzenden der FDP vor. Die Wahl soll im März in Hildesheim stattfinden.

Liberale aus Niedersachsen haben sich zum Neujahrsempfang des FDP-Bezirks Braunschweig im Peiner Forum getroffen. Im Mittelpunkt stand laut Mitteilung der Partei die Präsentation der Bewerber für das Amt des Landesvorsitzenden. Die Wahl werde nötig, weil der gesamte Landesvorstand nach der Wahlniederlage bei der Landtagswahl im Oktober vergangenen Jahres zurückgetreten sei.

Sechs Bewerber, darunter die beiden Bundestagsabgeordneten Gero Hocker und Konstantin Kuhle, präsentierten sich den etwa 80 Freien Demokraten aus ganz Niedersachsen, heißt es. Die Bewerber hatten demnach die Möglichkeit, sich vorzustellen und mussten sich anschließend einer Befragung der Teilnehmer des Neujahrsempfangs stellen.

Mitglieder stärker beteiligen

Alle Kandidaten, so die FDP abschließend, bezeichneten es als wichtige Aufgabe, die Mitglieder stärker am Meinungsbildungsprozess zu beteiligen. Die eigentliche Wahl solle beim Landesparteitag am 11. und 12. März in Hildesheim stattfinden.

red

