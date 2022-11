50 Jahre Peiner Bürgerinitiative „Wir sind für Euch da“

Peine. Der Verein setzt sich in Peine dafür ein, dass Menschen im Alter ein wertvoller Teil der Gesellschaft bleiben und nicht alleine sein müssen.

Im Seniorentreff können Bürger und Bürgerinnen einige Stunden des Tages in Geselligkeit verbringen, Kaffee trinken, sich mit Tanz und Gymnastik fit halten und Spiele spielen.

Seit der Gründung am 29. Juni 1972 engagiert sich der Verein „Wir sind für Euch da“ für die Peiner Seniorinnen und Senioren, wie die Stadt Peine mitteilt. Die Gründer der in diesem Jahr 50 Jahre bestehenden Bürgerinitiative sind Richard Langeheine, in seiner damaligen Funktion als Bürgermeister der Stadt Peine, und Dr. Heinrich Meyeringh, als damaliger Chef des städtischen Krankenhauses. Der Verein setzt sich damals wie heute aktiv dafür ein, dass Menschen im Alter ein wertvoller Teil der Gesellschaft bleiben und nicht alleine sein müssen.

Bürgermeister der Stadt Peine bemängelt: Viele Menschen kennen den Verein nicht

Die Bürgerinitiative betreibt und unterhält in den Vereinsräumen im Winkel 31 den Seniorentreff für

ältere Bürgerinnen und Bürger der Stadt Peine. Dort können sie einige Stunden des Tages in Geselligkeit nach eigener Vorstellung verbringen, gemütlich Kaffee trinken, sich mit Tanz und Gymnastik fit halten, Karten, Bingo oder Schach spielen. Die Begegnungsstätte ermögliche den 200 Mitgliedern, Teil der Gesellschaft zu bleiben.

„Tatsächlich kennen viele Menschen unseren Verein und sein abwechslungsreiches Angebot nicht“, bedauert Klaus Saemann, 1. Vorsitzender und Bürgermeister der Stadt Peine. Nicht nur neue Mitglieder sind willkommen, auch Förderer der Initiative. Sie können den Betrieb und Unterhalt des Seniorentreffs durch eine Fördermitgliedschaft finanziell unterstützen. Der jährliche Mindestbeitrag beträgt pro Person, Firma, Verband oder Institution 30 Euro pro Kalenderjahr.

Verein freut sich über Geld von zwei Förderern

Eine erste Direktförderung hat der Verein jüngst durch das Projekt, „Heimatherzen“ der Sparkasse

Hildesheim-Goslar-Peine erhalten. Für die diesjährige Weihnachtsfeier für die Seniorinnen und Senioren erhält der Verein eine Direktförderung in Höhe von 1500 Euro.

Zudem unterstützt die Sparkassen-Mitarbeiterstiftung unterstützt die Weihnachtsfeier mit einer Spende in Höhe von 200 Euro. „Besonders in der Weihnachtszeit war der Verzicht auf die persönlichen Begegnungen und das Miteinander gerade für ältere alleinstehende Menschen sehr schmerzlich. Umso wichtiger ist es, dass wir in diesem Jahr, auch aus Anlass unseres 50-jährigen Bestehens, eine besonders schöne Weihnachtsfeier gestalten können“, sagt Saemann.

Interessierte können die Vereinsräume im Winkel 31 während der Öffnungszeiten besuchen und sich einen Eindruck verschaffen. Wer Mitglied werden möchte, kann sich direkt vor Ort anmelden oder ins Rathaus kommen. Geschäftsführerin Petra Neumann ist dort die Ansprechpartnerin.

red

