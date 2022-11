Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz (gestellte Aufnahme) ist nur ein Aspekt beim Frauenbild, das gewisse Männer immer noch haben. Es geht um Macht. Die Angst vor dem Machtverlust, also der Kontrolle der Frau, führt oft zu Gewalt bis hin zu Mord.

Peine. Zum Internationalen Gedenktag gegen Gewalt gegen Frauen gab es in Peine am Samstag an der Jakobi-Kirche klare Ansagen.